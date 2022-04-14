Hububat fiyatları arz endişeleriyle yükselişte

Dünyanın başlıca hububat üreticileri ve ihracatçılarından olan Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, küresel hububat fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Alıcılar ise artan küresel talebi karşılayacak miktarda üretim gerçekleştirmeye hazır olan Hindistan gibi alternatiflere yönelmiş durumda.

Buğday ve mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları küresel arzda görülen sıkışıklığa dair endişeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle üretime dair belirsizliklerin fiyatları artırmasıyla kazanımlarını artırdı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.6 artışla 11.28 dolar/bushel, yani 414.5 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır yüzde 0.29 artarak 7.8 dolar/bushel yani 307.1 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 0.7 değer kazanarak 16.87 dolar/bushel yani 619.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.