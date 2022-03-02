Hyundai’den elektrifikasyona yönelik yeni yol haritası

Hyundai Motor Company, sürdürülebilir ilerlemeyi devam ettirirken aynı zamanda elektrifikasyon hedefini hızlandırmak için de stratejik bir yol haritası açıkladı. HMC üst düzey yönetimi tarafından açıklanan stratejiye göre Hyundai, 2030 yılına kadar satış ve finansal performans hedeflerine odaklanıyor.

Hyundai'nin yeni nesil elektrikli araçlarının (BEV) yol haritası, BEV ürün gruplarının güçlendirilmesini, üretim kapasitesinin optimize edilmesini, donanım ve yazılım rekabet gücünün güvence altına alınmasını kapsıyor.

Plan kapsamında Hyundai, yıllık küresel BEV satışlarını 1,87 milyon adede yükseltmeyi ve 2030 yılına kadar yüzde 7'lik bir küresel pazar payı seviyesini güvence altına almayı hedefliyor.

Elektrifikasyon için 16 milyar dolar yatırım

Orta ve uzun vadeli finansal hedeflerini de paylaşan Hyundai, elektrifikasyon için 16 milyar dolar yatırım ayırırken, tüm yeniliklerini Hyundai ve Genesis markaları altında gerçekleştirecek.

Hyundai, 2030 yılına kadar genişletilmiş bir ürün yelpazesi ile donanım ve yazılım yeteneklerinde rekabet gücünü artırarak EV satışlarında yüzde 10 daha yüksek bir işletme kar marjı elde etmeyi, konsolide bazda ise yüzde 10'luk faaliyet kâr marjı sağlamayı hedefliyor.

Elektrifikasyona geçişini hızlandırmak için BEV üretiminde de yüksek verimli bir üretim süreci kurmayı hedefleyen Hyundai’nin Singapur'daki Hyundai Motor Global İnovasyon Merkezi (HMGICS), insan odaklı bir üretim inovasyon platformu inşa edecek. Ayrıca Hyundai, Kore ve Çek Cumhuriyeti’ndeki mevcut BEV üretim tesislerine ek olarak yakın zamanda hizmete açacağı Endonezya fabrikasından da yararlanacak.

Pil tedariğini de çeşitlendirecek

Böylece BEV üretim üslerini kademeli olarak genişletmeyi planlayan Hyundai, tüm pazarlara daha aktif bir şekilde hizmet edecek. Ayrıca Hyundai, gelecekteki BEV'lerin rekabet gücünü artırmak için pil tedariğini de çeşitlendirecek.

Bu yıl yüzde 13-14 gelir artışı ve yüzde 5,5- 6,5 yıllık faaliyet kâr marjı planlayan Hyundai, toplam araç satışlarının 4,3 milyon adedi aşmasını hedefliyor.