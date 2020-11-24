IATA: Hava yolu taşımacılığı yüzde 66 daralacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) hava yolu taşımacılığı sektörü büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek 2020 yılı için hava yolu gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 66 düşüş olacağını açıkladı.

IATA havayolu şirketlerinin 2020 ve 12021 yılları için maliyetinin 157,2 milyar dolar olacağını ve sektörün 2021 yılının dördüncü çeyeğinde kara geçmesini öngördüğünü duyurdu.

Diğer yandan, hava yolu kullanan yolcu sayısının,2019 yılındaki 4,5 milyardan, 1,8 milyara gerileyeceğin ve 2021 yılında 2,8 milyar yolcuya ulaşacağı belirtildi.