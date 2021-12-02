IATA: Yolcu talebi 2019'un yarısında kaldı
Toplam yolcu trafiği, ekim ayında pandemi öncesinin yüzde 49,5 gerisinde kaldı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, hava yolu yolcu trafiğinde toparlanma ekim ayında da devam etti. Ancak ekim ayında toplam yolcu trafiği pandemi öncesinin, 2019 Ekim ayının, yüzde 49,5 gerisinde kaldı.
Eylül ayında yolcu trafiği 2019'un aynı döneminin yüzde 53,3 gerisindeydi. Ekim ayında uluslararası yolcu trafiği 2019'un aynı döneminin yüzde 65,5 altında gerçekleşti. Eylül ayında 2019'un aynı dönemine göre yolcu trafiğinde düşüş yüzde 69 olmuştu.
Avrupa'da hava yolu uluslararası yolcu trafiği ekim ayında 2019'un aynı ayının yüzde 50,6 atında gerçekleşirken, Asya-Pasifik'te 2019 Ekim ile fark yüzde 92,8. Kuzey Amerika'da yüzde 57,0, Orta Doğu'da yüzde 50,3, Latin Amerika'da yüzde 55,1 ve Arfika'da yüzde 60,2 seviyesinde gerçekleşti.