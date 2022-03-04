IEA: Acil durum petrol rezervi 61,7 milyon varil oldu

IEA'dan yapılan açıklamada, salı günü gerçekleştirilen toplantıda IEA üyesi ülkelerin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol piyasalarındaki arz daralmasını hafifletmek amacıyla acil durum rezervleri kapsamında 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştığı anımsatıldı.

IEA, bu rakamın kurum tarihindeki en büyük kullanım miktarı olduğu belirterek, daha önce taahhüt edilen 60 milyon varil miktarının aşılarak, büyük bir dayanışma örneği sergilendiği ifade edildi.

Açıklamada, taahhüt edilen 61,7 milyon varillik petrolün üye ülkelerin acil durum rezervlerinde bulundurdukları toplam miktarın yüzde 3'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Türkiye de 1,5 milyon varil petrol arzına bulunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin aldıkları bu kararla Ukrayna'yı desteklemek için birleştiğini ifade etti.

Üye ülkelerin bu zor günlerde piyasayı istikrara kavuşturmak için gayret gösterdiğini vurgulayan Birol, "Ukrayna'daki olaylar bizi derinden üzmeye devam ediyor ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri daha belirgin hale gelmeye başladı. Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Gerekirse, bu ilk stok satışına ilave yapmak için önerilerde bulunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

IEA üyesi 25 ülke, acil durum rezervlerinden piyasaya petrol arzında bulunmayı taahhüt etti. Bu kapsamda Türkiye de 1,5 milyon varil petrolünü kullanıma açarak bu anlaşmaya destek verecek.

Acil durum rezervi kapsamında üye ülkelerin piyasaya arz edeceği petrol miktarları şu şekilde:

ABD: 30 milyon varil

Almanya: 3 milyon 215 bin varil

Avusturya: 387 bin varil

Avustralya: 1 milyon 692 bin varil

Belçika: 258 bin varil

Estonya: 36 bin varil

Finlandiya: 377 bin varil

Fransa: 1 milyon 500 bin varil

Güney Kore: 4 milyon 420 bin varil

Hollanda: 823 bin varil

İngiltere: 2 milyon 200 bin varil

İrlanda: 222 bin varil

İspanya: 2 milyon varil

İsveç: 551 bin varil

İsviçre: 350 bin varil

İtalya: 2 milyon 41 bin varil

Japonya: 7 milyon 500 bin varil

Litvanya: 115 bin varil

Lüksemburg: 109 bin varil

Macaristan: 266 bin varil

Norveç: 409 bin varil

Polonya: 1 milyon 52 bin varil

Türkiye: 1 milyon 500 bin varil

Yeni Zelanda: 384 bin varil

Yunanistan: 303 bin varil