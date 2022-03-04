IEA: Acil durum petrol rezervi 61,7 milyon varil oldu
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), acil durum rezervleri kapsamında üye ülkeler tarafından taahhüt edilen petrol miktarının 61,7 milyon varile ulaştığını açıkladı.
IEA'dan yapılan açıklamada, salı günü gerçekleştirilen toplantıda IEA üyesi ülkelerin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol piyasalarındaki arz daralmasını hafifletmek amacıyla acil durum rezervleri kapsamında 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştığı anımsatıldı.
IEA, bu rakamın kurum tarihindeki en büyük kullanım miktarı olduğu belirterek, daha önce taahhüt edilen 60 milyon varil miktarının aşılarak, büyük bir dayanışma örneği sergilendiği ifade edildi.
Açıklamada, taahhüt edilen 61,7 milyon varillik petrolün üye ülkelerin acil durum rezervlerinde bulundurdukları toplam miktarın yüzde 3'ünü oluşturduğu kaydedildi.
Türkiye de 1,5 milyon varil petrol arzına bulunacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin aldıkları bu kararla Ukrayna'yı desteklemek için birleştiğini ifade etti.
Üye ülkelerin bu zor günlerde piyasayı istikrara kavuşturmak için gayret gösterdiğini vurgulayan Birol, "Ukrayna'daki olaylar bizi derinden üzmeye devam ediyor ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri daha belirgin hale gelmeye başladı. Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Gerekirse, bu ilk stok satışına ilave yapmak için önerilerde bulunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
IEA üyesi 25 ülke, acil durum rezervlerinden piyasaya petrol arzında bulunmayı taahhüt etti. Bu kapsamda Türkiye de 1,5 milyon varil petrolünü kullanıma açarak bu anlaşmaya destek verecek.
Acil durum rezervi kapsamında üye ülkelerin piyasaya arz edeceği petrol miktarları şu şekilde:
ABD: 30 milyon varil
Almanya: 3 milyon 215 bin varil
Avusturya: 387 bin varil
Avustralya: 1 milyon 692 bin varil
Belçika: 258 bin varil
Estonya: 36 bin varil
Finlandiya: 377 bin varil
Fransa: 1 milyon 500 bin varil
Güney Kore: 4 milyon 420 bin varil
Hollanda: 823 bin varil
İngiltere: 2 milyon 200 bin varil
İrlanda: 222 bin varil
İspanya: 2 milyon varil
İsveç: 551 bin varil
İsviçre: 350 bin varil
İtalya: 2 milyon 41 bin varil
Japonya: 7 milyon 500 bin varil
Litvanya: 115 bin varil
Lüksemburg: 109 bin varil
Macaristan: 266 bin varil
Norveç: 409 bin varil
Polonya: 1 milyon 52 bin varil
Türkiye: 1 milyon 500 bin varil
Yeni Zelanda: 384 bin varil
Yunanistan: 303 bin varil