İEA: Aşı haberleri petrol fiyatlarında ciddi artış yaratmaz

12 Kasım 2020

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarında gelen olumlu haberlerin, 2021 yılının ikinci yarısına kadar petrol talebinde ciddi bir artış yaratmasının muhtemel olmadığını bildirdi.



"Aşının normal yaşamın yeniden başlamasına nasıl ve ne zaman imkan vereceğin bilmek için çok erken. Şu anda, bizim tahminlerimiz aşı haberlerinin 2021'ilk yarısında talebe ciddi bir etki yapmayacağını öngörüyor" değerlendirmesini yapan IEA, "Talep için zayıf görünüm ve bazı ülkelerde artan üretim cari temel göstergeleren fiyatlar için güçlü destek sağlamak için çok zayıf olduklarına işaret ediyor" dedi.



IEA bugün yayınladığı aylık raporunda, 2020 yılı için global petrol talebi daralma beklentisi yükseltirken, 2021 için talepte toparlanma tahminini de yukarı yönlü revize etti.



2020 yılı için global petrol talebi daralma tahminini 0,4 milyon varil/gün artırarak 8,8 milyon varil/güne çıkaran IEA, 2021 için toparlanma tahminini ise 0,3 milyon varil/gün yükselterek 5,8 milyon varil/güne çıkardı.



Global petrol arzının Ekim'de 200 bin varil/gün arttığını belirten IEA, OPEC+'nın üretiminde genel olarak bir değişiklik yaşanmadığını da vurguladı.