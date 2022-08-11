IEA: Doğal gazdan petrole geçiş talebi destekliyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), sıcak havalar ve artan doğal gaz fiyatlarının enerji üretiminde petrol kullanımını artırdığını ve bu durumun resesyon endişesi yaşanan ekonomilerdeki zayıflığı maskelediğini açıkladı.

Ajansın aylık yayımlanan petrol raporunda "Doğal gaz ve elektrik fiyatları yeni rekor seviyelere yükseldi ve bazı ülkelerin enerji üretiminde doğal gazdan petrole geçmesini teşvik etti" denildi.

Raporda gelişmiş ülkelerdeki kara ulaşımında kullanılan petrol talebinin azaldığına ve ekonomik büyümenin yavaşladığına vurgu yapılırken "Bu büyük oranda Orta Doğu ve Avrupa'da yaşanan sıradışı artışlar ilgili diğer sektörlerdeki zayıflığı gizliyor" uyarısında bulunuldu.

IEA, doğal gazdan petrole geçiş nedeniyle 2022 yılı için günlük petrol talebi artışını 380 bin varil artırarak 2.1 milyon varile yükseltti.

Ajans, günlük petrol talebinin 2023'te 2.1 milyon varil artışla 101.8 milyon varile yükselerek koronavirüs öncesi seviyeleri geçeceği tahmininde bulundu.