IEA: Piyasa, Rus petrolünde azalmaya dayanabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden dolayı petrol arzında yaşanan düşüşün petrol piyasasında sıkışıklık yaratmayacağını öngördü.

IEA aylık raporunda petrol üreten diğer ülkelerin arz artışına gitmesi ve Çin'de koronavirüs yasakları nedeniyle talebin gerilemesi sayesinde piyasada arz ve talebin denge sağladığı belirtildi.

Raporda, "Zaman içinde Ortadoğu OPEC+ ülkeleri ve ABD'nin petrol arzının düzenli biçimde artması ve talep büyümesindeki yavaşlamanın Rus arzındaki akut düşüşü dengelemesi bekleniyor" ifadesi yer aldı. IEA bu yılın küresel petrol talep büyümesi beklentisini yüksek fiyatlar ve Çin'de uygulanan koronavirüs yasakları nedeniyle 70 bin varil düşürdü.

Ajans, ayrıca Rus arzının Mayıs'ta günde 1.6 milyon varil, Haziran'da 2 milyon varil azalacağının tahmin edildiğini, Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaşması veya mevcut yaptırımların alıcıları caydırması halinde bu düşüşün Temmuz'dan sonraki aylarda ise günde 3 milyon varil seviyesinde olabileceğini açıkladı.