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IEA: Rusya'nın açıklamalarını artan bir endişe ile izliyoruz

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Ukrayna konusundaki açıklamalarını 'artan bir endişe' ile izlediklerini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Ukrayna konusundaki açıklamalarını "artan bir endişe" ile izlemekte olduklarını ve enerji güvenliğinin sağlanması için alınabilecek tedbirler konusunda üye ülkeler ve önemli ortaklar ile danışmalarda bulunduklarını bildirdi.

Ukrayna'da gelişmelerin dünya petrol piyasasına etkisinin henüz bilinmediğini belirten IEA, üye ülkelerin global petrol piyasasında yeterli arzın bulunmasını sağlamak için kollektif şekilde hareket etmeye hazır olduklarını da vurguladı.

Rusya, Ukrayna üzerinden geçen boru hatları ile Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya günde yaklaşık 250 bin varil petrol pompalıyor.

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