Ifo: Alman perakende sektöründe tedarik sorunları azalıyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, Ocak ayında perakendecilerin yüzde 57,1'i sipariş ettikleri tüm malları alamayacaklarından şikayet etti. Aralık ayında bu rakam yüzde 81,6 seviyesinde bulunuyordu.

Ifo Araştırmalar Başkanı Klaus Wohlrabe, “Noel sezonunun sona ermesiyle birlikte baskı biraz azaldı” dedi. Wohlrabe, "Yine de, pek çok perakendeci, hala mal sıkıntısı olduğu için her müşterinin talebini yerine getiremiyor." diye konuştu.

Şirketlerin yüzde 94'ünün hala darboğazlar bildirdiği yapı mağazaları sorunlu olmaya devam ediyor. Yüzde 84'ünün müşterilerinin isteklerini karşılayamadığı otomobil bayileri ve perakendecileri ile yüzde 80'inin boş raflardan şikayet ettiği elektronik ev aletleri için de benzer bir hikayeler söz konusu.

Öte yandan süpermarketlerde durum gözle görülür şekilde daha rahat hale geldi; Aralık ayındaki yüzde 64,4'ten yalnızca yüzde 18,4'lük bir kısmı arz darboğazlarından kaynaklanan sorunlar bildirdi.