Ifo, Almanya için büyüme tahminini düşürdü

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya’nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkileri ve tarihi yüksek enflasyon nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin mart ayında paylaştığı 2022-2023'ü kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,5’e düşürürken ve 2023 büyüme beklentisini 3,3’ten 3,7’ye yükseltti.

Ifo, ülkede mayısta yüzde 7,9 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 6,8 olmasını, 2023'te de yüzde 3,3’e kadar düşmesini bekliyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla keskin bir şekilde yükselen enerji fiyatlarının Almanya'da ekonomik toparlanmayı baskıladığına yer verilen Ifo raporunda, bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 5 işsizlik oranı öngörüldü.

Kamu sektörünün bütçe açığında düşüş bekleniyor

İstihdam edilen kişi sayısının ise bu yıl 45 milyon 544 binden, önümüzdeki yıl 45 milyon 734 bine yükseleceği tahmini yapıldı.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 64,8 milyar euro olan bütçe açığının, gelecek yıl 11,9 milyar euroya gerilemesini bekliyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu yılın başında yüksek fiyatların hane halkının satın alma gücünde kayba ve bunun sonucunda mal tüketiminde düşüşe yol açtığını belirtti.

Almanya’da ekonomik çıktının şu anda 2019 yılı sonuna göre COVID-19 salgını öncesindeki seviyenin hala yüzde 1 altında olduğunu bildiren Wollmershaeuser, “Ancak bu yılın ikinci yarısında hem emtia fiyatlarında hem de malzeme darboğazlarında kademeli bir düşüş bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

"Arz darboğazları ekonomide toparlanmayı frenliyor"

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) de Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle yükselen fiyatlar ve Çin'deki yenilenen COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle artan arz darboğazların Alman ekonomisinin toparlanmasında baskı oluşturduğunu belirterek, 2022 Almanya ekonomisi büyüme tahminini yüzde 2,1 olarak korudu.

IfW, hane halkının daha önce beklenenden daha güçlü olan tüketici fiyatlarındaki keskin artıştan olumsuz etkilendiğine vurgu yaparak, 2023 için büyüme tahminini ise yüzde 3,5'den yüzde 3,3’e indirdi.

IfW ekonomistleri, Almanya’da enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 7,4’e yükselmesini bekleniyor. Bu da ülkede 1970'lerin petrol krizi sırasındaki fiyat artışlarından önemli ölçüde daha yüksek olacak.

2023'te arz darboğazları hafiflediğinde ve ham petrol fiyatlarının enflasyon oranı üzerindeki etkisi sona erdiğinde enflasyon oranının yüzde 4,2’ye düşmesini bekliyor.

Bu arada, Almanya'da nisan ayında yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla mayısta 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaşmıştı.