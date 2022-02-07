Ifo, Almanya için enflasyon tahminini yükseltti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya için enflasyon tahminini yükseltti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, ülke ekonomisine ilişkin Aralık 2021’de paylaştığı, 2022’yi kapsayan enflasyon tahmininde artan fiyatlar nedeniyle güncelleme yaptı.

Enstitüden yapılan açıklamada, Almanya’daki şirketlerin fiyatlarını daha da artırmayı planlandığı kaydedilerek, şirketlerin aralıkta 44,7 puan olan gelecek üç ay için fiyat beklentilerinin ocakta 46 puana yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Ifo'nun da bu yıla ilişkin enflasyon tahminini pahalı enerji nedeniyle yüzde 3,3'ten 4’e yükselttiği bildirildi.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin artan enerji, ara ürün ve mal tedarik maliyetlerini müşterilerine yansıttığını bildirerek, bunun tüketici fiyatları üzerinde etkisinin olacağını vurguladı.

Wollmershaeuser, “Bu da aylık enflasyon oranlarının bir süre daha yüzde 4'ün üzerinde kalacağı anlamına geliyor. Bu nedenle 2022 için enflasyon tahminimizi yüzde 4'e yükselttik. Aralıkta yaşam maliyetinde hala yüzde 3,3'lük bir artış olduğunu varsayıyorduk.” dedi.