Ifo, Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahminini düşürdü

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya ekonomisi için büyüme tahminini 2021 yılı için aşağı yönlü, 2022 için ise yükseltti.

2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,1'den yüzde 4,2'ye revize eden Ifo, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 2,5'e çıkardı.

Ifo'nun tahmin bölümü başkanı Timo Qollmernshaeuser yaptığı değerlendirmede, "Almanya'da ve diğer ülkelerde COVID-19 salgınına karşı son dönemde uygulanan kapatmalar ekonomide toparlanmayı geri itiyor. Mal ve hizmet üretimi kriz öncesi seviyelere 2021 sonundan önce ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.

Ifo, Alman ekonomi için 2020 yılı daralma tahminini de yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e revize etti.

Yayınladığı raporda, Almanya'da 2019 yılında yüzde 5 olan işsizlik oranının 2020'de yüzde 5,9'a yükseleceğini tahmin eden Ifo, işsizlik oranının gelecek yıl bu seviyelerde kalacağını ve 2022'de yüzde 5,5'e gerileyeceğini öngördüklerini ortaya koydu.

Almanya'nın ihracatının 2020'de yüzde 9,7 düşüşün ardından gelecek yıl yüzde 8,8 ve 2022'de yüzde 6,1 büyüyeceğini tahmin eden Ifo, ithalatın ise bu yıl yaşanacak yüzde 8,7'lik düşüşün ardından 2021'de yüzde 6,8 ve 2022'de yüzde 7,1 artacağını öngördü.

Ifo, Almanya'nın cari işlemler hesabının 2020'de 235,2 milyar euro ve 2022'de 281,1 milyar euro fazla vereceğini de tahmin etti.