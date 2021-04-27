Ifo ihracat beklenti endeksi beşinci ayda da arttı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo İhracat Beklentileri Endeksi Nisan ayında 24,6 puana çıktı. Bir önceki ayın endeksi 24,9 puandan 23,8 puana revize edildi.



Böylece, 1991 yılından bu yana hesaplanan endeks 2011 yılının ocak ayında gördüğü 26,2 puandan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Ifo, görünümün neredeyse tüm sektörlerde iyileştiğini açıkladı.

