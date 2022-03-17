IfW Alman ekonomisi için 2022 büyüme tahminini düşürdü

Alman hükümetine danışmanlık eden ekonomik düşünce kuruluşlarından biri olan IfW, 2022 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,1'e indirdi.

IfW yaptığı değerlendirmede, "Alman ekonomisi bir kez daha güçlü ters rüzgarlar ile kar karşıya" ifadelerini de kullandı.

Bununla birlikte IfW, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini Ocak ayındaki yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e çıkardı.

Kuruluş, Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 5,8'e ulaşacağını tahmin ederken 2023 yılında ise yüzde 3,4'e gerileyeceğini öngördü.