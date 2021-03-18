IfW, Alman ekonomisinin 2021'de kriz öncesine dönmesini bekliyor

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından biri olan IfW, Alman ekmonomisinin COVID-19 salgınının yol açığı kriz öncesi seviyelere bu yıl sonundan önce ulşmasının muhtemel olduğunu söyledi.

IfW, "Kriz öncesi ekonomik çıktı seviyesinin cari yılın üçüncü çeyreğinde aşılması büyük olasılık" dedi.

Aşılama kampanyasında ilerlemenin ihracat ve tüketimde büyümeye yardım edeceğini öngören IfW, Alman ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,7'ye çıkardı.

Aralık ayında yayınladığı raporda 2022 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 4,5 olarak ortaya koymuş olan IfW, bu beklentisini de yüzde 4,8'e çıkardı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2020 yılında yüzde 4,9 daralmıştı.