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IfW, Alman ekonomisinin 2021'de kriz öncesine dönmesini bekliyor

Ekonomik düşünce kuruluşu IfW, Alman ekonomisinin 2021 yılında kriz öncesi düzeye döneceğini beklediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından biri olan IfW, Alman ekmonomisinin COVID-19 salgınının yol açığı kriz öncesi  seviyelere bu yıl sonundan önce ulşmasının muhtemel olduğunu söyledi.

IfW, "Kriz öncesi ekonomik çıktı seviyesinin cari yılın üçüncü çeyreğinde aşılması büyük olasılık" dedi.

Aşılama kampanyasında ilerlemenin ihracat ve tüketimde büyümeye  yardım edeceğini öngören IfW, Alman ekonomisi için 2021 yılı büyüme  tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,7'ye çıkardı.

Aralık ayında yayınladığı raporda 2022 yılı için GSYH büyüme  beklentisini yüzde 4,5 olarak ortaya koymuş olan IfW, bu beklentisini de  yüzde 4,8'e çıkardı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2020 yılında yüzde 4,9 daralmıştı.