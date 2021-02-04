IHS: Otomotivdeki çip sorunları 3. çeyreğe sarkabilir

IHS Markit, otomotiv çip eksikliğinin ilk çeyrekte 672.000 adet global hafif araç üretimini etkileyebileceğini bildirdi. Sektördeki sıkıntının üçüncü çeyreğe kadar uzayabileceği vurgulandı.

Ford Motor Co, Toyota Motor Corp, Fiat Chrysler Automobiles ve Nissan Motor Co, kıtlık nedeniyle üretimi kısarken, Volkswagen tedarik kısıtlamalarının şubat ayında bazı fabrikalarında üretimi etkileyeceğini açıkladı. Nissan kamyon üretiminde revizyona giderken, Mazda da bazı modellerdeki üretimin revize edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

IHS Markit'in yarı iletken alanındaki kıdemli baş analisti Phil Amsrud, "Bu kısıtlamaların nedeni OEM'lerden gelen artan talep ve sınırlı yarı iletken arzının bir sonucu olduğu için, her iki durum aynı hizaya gelene kadar çözülemeyecek" dedi.

ABD'nin Çin'in en büyük yarı iletken üreticisine yönelik yaptırımları, özellikle küresel bir elektronik çip kıtlığı nedeniyle ABD şirketlerine zarar verebileceği belirtiliyor. General Motors da dün çip sıkıntısı nedeniyle bir hafta boyunca, 3 fabrikasını kapatacağını, bir fabrikasında üretimi yarıya düşüreceğini duyurdu. Şirket, Fairfax, Kansas; Ingersoll, Ontario; ve San Luis Potosi, Mexico'daki fabriikalarını 8 Şubat itibariyle 1 hafta süreliğine kapatacağını bildirdi. Aynı hafta, Güney Kore'deki Bupyeong 2 fabrikasının yarı kapasiteyle çalışacağı bildirildi.

GM sözcüsü David Barnas, "Azaltma çabalarımıza rağmen, yarı iletken kıtlığı 2021'deki GM üretimini etkileyecek."Küresel otomobil endüstrisi için yarı iletken tedariki çok akıcı olmaya devam ediyor. Tedarik zinciri organizasyonumuz, tedarikçilerimizin yarı iletken gereksinimleri için çözümler bulmak ve GM üzerindeki etkileri azaltmak için tedarik üssümüzle yakın bir şekilde çalışıyor."