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IIF: Gelişen piyasalara yabancı portföy girişi mayısta 13,8 milyar dolar oldu

IIF, mayıs ayında gelişen piyasalara yabancı portföy girişinin 13,8 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yapılan hesaplamaya  göre mayıs ayında gelişen piyasalara yabancı portföy girişi 13,8  milyar dolar oldu.

Kuruluşun verilerine göre mayıs ayında gelişen piyasa tahvillerine 9,8 milyar dolar, hisse senetlerine ise 4,0 milyar dolar giriş  yaşandı.

IIF değerlendirmesinde riskli varlık için artan yatırımcı iştahının  gelişen piyasa yerel para cinsi tahvillerinde toparlanma getirdiği,  bunun da toplam bir toparlanmaya destek olduğu kaydedildi.

Verinin şekillenmesinde Çin rakamları da önemli etki yaptı. Çin hariç  tahvillere giriş 10,9 milyar dolar olurken, Çin hariç hisse senetlerine  portföy çıkışı ise 7,3 milyar dolar oldu. Mayıs'ta Çin hisselerine 11,3 milyar dolarlık portföy girişi hesaplandı.