IIF: Gelişmekte olan piyasalara kasımda 76,5 milyar dolar sermaye girişi oldu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan ve 25 gelişmekte olan piyasayı takip eden Capital Flows Tracker'ın verilerine göre kasım ayında gelişmekte olan piyasa hisse senetleri ve borçlanma kağıtlarına 76,5 milyar dolar sermaye girişi oldu.

IIF'e göre 2020 4'ncü çeyreğin gelişmekte olan piyasalar sermaye girişi açısından 2013 ilk çeyrekten bu yana görülen en güçlü dönem olması büyük olasılık olarak görülüyor.

Dış finansman açığı yönetilebilir

Raporda, 2021'de gelişen piyasaların büyük bölümü için toplam dış finansman ihtiyacının yönetilebilir olduğu ancak Türkiye, Ukrayna ve Güney Afrika'da tamponların halen cılız göründüğü belirtildi.

Kuruluşun raporunda, birçok gelişen ülkenin dış ticaret açıklarının mevcut ortamda küçük ölçekli olduğuna dikkat çekildi. Gelişen ülkelerin ihracatlarında artış yaşanan pandemi döneminde ithalatların ise sınırlı olduğu belirtildi.

Kredi politikaları büyümeyi destekledi, iç dengesizlikleri uzattı

IIF, gelişen piyasaların 2021 yılı dış finansman ihtiyaçlarını ele aldığı raporunda, "Bu ortamda 2021 yılında cari işlemler açıklarının küçük ölçekli kalması bekleniyor" denildi.

Raporda, Türkiye'de büyümeyi kredi politikaları ile destekleme adımlarının küresel krizin ekonomiye etkilerine tampon sağladığı ancak mevcut iç dengesizliklerin de süresini uzattığı yorumu yapıldı. Gelişen ülkelerde genel olarak rezerv tamponlarının iyi olduğu, Türkiye, Güney

Afrika ve Ukrayna'da ise rezervlerin daha sınırlı olduğu belirtildi.