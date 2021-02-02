IIF: Gelişmekte olan ülkelere 53,5 milyar dolarlık giriş oldu

Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve tahvil piyasalarına Ocak ayında 53.5 milyar dolarlık net para girişi oldu. Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan para girişi böylece Ocak ayında da hızını korudu.

Institute of International Finance'in (IIF) dün açıkladığı veriye göre, yabancı yatırımcılar gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine geçen ay 9.4 milyar dolar, tahvillerine ise 44.2 milyar dolarlık portföy girişi gerçekleştirdi.

Böylece gelişmekte olan piyasalara üst üste onuncu ayda da net dış sermaye girişi olmuş oldu.

Yayımlanan IIF raporunda, "Görünüm açısından nispeten yapıcı olmaya devam ediyoruz. Piyasadaki yüksek likidite, aşı konusundaki yeni gelişmeler ve yatırımcıların artan risk iştahı göz önüne alındığında gelişmekte olan piyasalara daha fazla dış sermaye girişi potansiyelinin var olduğunu belirtiyoruz" denildi.

Raporda ayrıca, "Bununla beraber, ayın son haftasında Asya'da yaşanan 'önemli sermaye çıkışı', koronavirüs sonrasındaki dönemde gelişmekte olan piyasalarda devam edebilecek zayıflığı bize hatırlattı" denildi.

Rapora göre, Çin hisse senetlerine 6.2 milyar dolar giriş görülürken, Çin dışındaki gelişmekte olan piyasaların hisse senetleri 2.7 milyar dolar yatırım çekti. Borçlanma araçlarında ise, Çin'e ülke dışından toplamda 15.4 milyar dolar para girişi olurken, gelişmekte olan piyasaların geri kalanına 29.5 milyar dolar giriş oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde gelişmekte olan piyasalara yapılan yabancı yatırımı 2013'ten beri olan en yüksek seviyesine ulaşmıştı.