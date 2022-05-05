IIRA, Türkiye'nin kredi notlarını düşürdü

IIRA, kredi notlarının görünümlerini ise "durağan"a revize etti. Kuruluş, Türkiye'nin notları için görünümü 11 Haziran 2021'de "negatif" olarak belirlemişti.

Yerel ve yabancı para cinsinden kısa vadeli kredi notları ise A3 olarak devam ettirildi.

IIRA yaptığı değerlendirmede, yüksek enflasyon, düşük döviz rezervleri ve yüksek enerji fiyatlarının artırdığı enerji faturası ile birlikte cari işlemlerde kötüleşme potansiyelinin ve para politikalarında azalan öngörülebilirliğin notların düşürülmesinde ana yönlendiriciler olduğunu vurguladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, talebin güçlü olmaya devam edeceğini öngörerek 2022 yılında Türk ekonomisinin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ederken aşağı yönlü risklerin kayda değer olduğunu da belirtti.