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“İlk çeyrekte daralma muhtemel”

ECB Baş Ekonomisti Lane, Euro Bölgesi ekonomisinin ilk çeyrekte daralma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip R. Lane, Euro Bölgesi ekonomisinde yılın ilk çeyrek döneminde daralma görülmesi ihtimalinin görülmemesi  ihtimalinden fazla olduğunu belirtti.

Lane, ekonomik görünümde belirsizliklerin devam ettiğinin altını  çizerken devam eden kapanma tedbirlerinin yılın ikinci yarısında  ekonomik aktiviteyi etkileme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Enflasyonda yaşanan volatilitenin pandemi şokundan kaynaklandığını  da söyleyen ekonomist, şokun enflasyon görünümünü etkilemeye devam  ettiğinin de altını çizdi. Enflasyonda dinamiklerinde kalıcı değişim  için bir neden görmediğini aktardı.