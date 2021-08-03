IMF, 23 Ağustos'ta rezerv para tahsisi yapacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) dün yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun IMF Özel Çekme Haklarının (SDR), üye ülkelerin fondaki mevcut kota paylarıyla orantılı olarak SDR'leri (fonun dolar, euro, yen, sterlin ve yuan ile desteklenen döviz birimi) alma hakkı tanıyacak olan 650 milyar dolarlık tahsisini onayladığını ve şimdiye kadarki en büyük parasal rezerv dağıtımının 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

190 IMF üye ülkesinin tamamı tarafından onaylanan SDR, uzun zamandır bekleniyordu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada, "SDR tahsisi tüm üyelere fayda sağlayacak, uzun vadeli küresel rezerv ihtiyacını ele alacak, güven inşa edecek ve küresel ekonominin esnekliğini ve istikrarını destekleyecektir" dedi.

"Bu, özellikle COVID-19 krizinin etkisiyle başa çıkmak için mücadele eden en savunmasız ülkelerimize yardımcı olacak" diyen Georgieva, yaklaşık 275 milyar dolarlık tahsisin gelişmekte olan pazarlara ve düşük gelirli ülkelere gideceğini de sözlerine ekledi.

Georgieva, IMF'nin SDR alan zengin ülkeler için onları daha fazla ihtiyacı olan daha fakir ülkelere yönlendirmek için uygun seçenekleri belirlemek üzere üyelerle aktif olarak ilişki kurmaya devam edeceğini söyledi. Zengin ülkelerin, IMF'nin düşük gelirli ülkeler için SDR'lere katkıda bulunmasının kilit bir seçenek olduğunu söyledi.

IMF'nin orta vadede sürdürülebilir büyümeyi kolaylaştırmak için SDR'ler için hala yeni bir güven düşündüğünü de sözlerine ekledi.

IMF'nin son SDR dağıtımı, üye ülkelerin küresel bir mali krizin hafifletilmesine yardımcı olmak için 250 milyar dolarlık SDR rezervi aldığı 2009 yılında yapılmıştı.

SDR'lerini harcamak için, ülkelerin önce onları temel sabit para birimleriyle değiştirmeleri ve değişim ortağı olacak bir ülke bulmalarını gerekiyor.

TCMB rezervine 6,4 milyar dolar gelebilir

Yüzde 0,98 kotaya sahip TCMB’nin döviz rezervine yaklaşık 6,4 milyar dolar gelmesi bekleniyor. Mevcut kota doğrultusunda TCMB brüt rezervlerinde SDR üzerinden 1 milyar 576 milyon dolarlık IMF parası var.