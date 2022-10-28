IMF, Asya ekonomileri için tahminlerini düşürdü

IMF, Çin ekonomisindeki keskin yavaşlamanın Asya'nın toparlanma görünümünü zayıflattığına ve Ukrayna'da devam eden savaşın enflasyonu yükselttiğine işaret eden Asya ekonomileri için ekonomik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

"Pandeminin etkileri azalırken, bölge global finansal sıkılaştırmadan ve dış talepte beklenen yavaşlamadan kaynaklanan yeni ters rüzgarlar ile karşı karşıya" ifadelerini kullanan IMF, Asya için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 4,0'a ve 2023 büyüme beklentisini yüzde 5,1'den yüzde 4,3'e indirdi. Asya ekonomileri 2021'de yüzde 6,5 büyümüştü.

IMF'in Asya ve Pasifik Departmanı Direktörü Krisha Srinivasan yaptığı değerlendirmede, "Asya'nın güçlü ekonomik toparlanması ivme kaybediyor. Enflasyonun hedefe dönmesi ve enflasyon bekleyişlerinin kontrol altında tutulmaya devam edilmesi için para politikasında daha fazla sıkılaşma gerekebilir" dedi.

IMF, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,4 ve 2024'te yüzde 4,5 büyümesini bekliyor.