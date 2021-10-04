IMF Başkanı Georgieva'ya Çin suçlaması
IMF Başkanı Georgieva, bir raporda Çin lehine değişiklik için baskı yapmakla suçlanıyor.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası CEO'luğu döneminde bir raporda Çin lehine değişiklik için baskı yapmakla suçlanıyor. Başkan, IMF İcra Kurulu'nun karşısına çıkarak ifade verecek.
IMF İcra Kurulu'nun, soruşturma kapsamında bu hafta içinde Başkan Georgieva ve Dünya Bankası bünyesindeki inceleme raporunu yazan kişileri ayrı ayrı sorguya çekeceği bildirildi.
Georgieva'nın, IMF ve Dünya Bankası'nın 11-17 Ekim tarihleri arasındaki yıllık toplantılarına ilişkin konuşma yapacağı gün ifade vereceği kaydedildi.
Nobel ödüllü ünlü ekonomist ve eski Dünya Bankası Başekonomisti Joseph Stiglitz olayı 'darbe girişimi' olarak yorumladı.