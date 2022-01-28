IMF: Çin'in ekonomik toparlanmasında ivme yavaşladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in ekonomik toparlanmasında ivmenin yavaşladığını bildirdi. IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çin'in toparlanması oldukça önde ancak dengeden yoksun ve ivme yavaşladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkenin ekonomik toparlanmasındaki yavaşlamanın politika desteğinin hızla geri çekilmesine, başarılı aşı kampanyasına rağmen tekrarlayan COVID-19 salgınında tüketimin gecikmeli toparlanmasına ve gayrimenkul yatırımlarının yavaşlamasına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, makroekonomik politika desteğinin önemli ölçüde sıkılaştırılmasının büyüme ivmesinin yavaşlamasına katkıda bulunduğu bildirildi.

Bu yıl yüzde 4,8 bekleniyor

Açıklamada, geçen yıl yüzde 7,9 büyüdüğü tahmin edilen Çin ekonomisinin 2022'de yüzde 4,8 ve 2023'te yüzde 5,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Çin'in yüksek kaliteli büyümesi için gerekli yapısal reformların temel alanlarda eşit olmayan şekilde ilerlediğine işaret edilen açıklamada, Çin'in iklim stratejisinin ayrıntılı eylem planlarının yayımlanmasıyla şekillenmeye başladığı ancak kilit reel sektör reformlarında çok az ilerleme kaydedildiği veya hiç ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

Açıklamada, teknoloji sektörlerini hedefleyen düzenleyici politikaların ise rekabeti, tüketici gizliliğini ve veri yönetimini güçlendirmeyi amaçlarken politika belirsizliğini artırdığı bildirildi.