IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporunu erteledi
IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporunu Omicron varyantı nedeniyle erteledi.
IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporuna yapacağı güncellemeyi, COVID-19'un Omicron varyantının etkilerinin ekonomik tahminlere yansıtılmasına imkan vermek için ertelediğini duyurdu.
IMF Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Dünya Ekonomik Görünümü güncellemesi, araştırma ekiplerimize COVID-19 salgını ile ilişkili son gelişmeleri ekonomik tahminlere dahil etme imkanı vermek için 25 Ocak'ta yayınlanacak" dedi.
IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Dünya Ekonomi Görünümü güncellemesinin 19 Ocak'ta yayınlanacağını ifade etmişti.
IMF, Ekim ayında ayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda küresel ekonomisinin 2021'de yüzde 5,9 ve 2022'de yüzde 4,9 büyeceğini tahmin etmişti.