IMF: Dünya ekonomisi resesyonun eşiğinde

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyüme tahminlerini tekrar düşürerek, yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşından kaynaklanan aşağı yönlü risklerin gerçekleşmekte olduğu ve kontrol altına alınmadığı takdirde dünya ekonomisini resesyonun eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.

IMF, bugün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2022 küresel büyüme tahminini yüzde 3.6'tan yüzde 3.2'ye düşürdü.

Kuruluş para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının etkisini gerekçe göstererek, 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 3.6'tan yüzde 2.9'a düşürdü.

Küresel ekonomi 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 3.1 daralmasının ardından 2021'de toparlanarak yüzde 6.1 büyümüştü.

Gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 2.5'e çeken kuruluş, 2023 beklentisini de yüzde 2.4'ten yüzde 1.4 seviyesine çekti.

Gelişmekte olan piyasalar için 2022 büyüme beklentisi yüzde 3.8'den yüzde 3.6'ya ve 2023 tahmini yüzde 4.4'ten yüzde 3.9'a indirilirken, Çin için 2022 büyüme beklentisinin yüzde 4.4'ten yüzde 3.3'e düşürülmesi bu revizyonda etkili oldu. IMF, Çin ekonomisi için 2023 büyüme tahminini de yüzde 5.1'den 4.6'a düşürdü.