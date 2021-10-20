IMF: Evergrande riskleri sınırlı

IMF Çin Misyonu Şefi Helge Berger, "Piyasalar hükümetin muhtemel riskleri sınırlayabilecek araçlara sahip olduğunu görüyor. Gayrimenkul sektörünün riskleri şu an sektörün kendisi ile sınırlı ancak otoriteler durumu izlemeye devam etmeli" dedi.

Yönetici Çin gayrimenkul sektöründe kaldıraç oranının yüksek olduğunu da ifade ederken "Kaldıraç azaltma adımları olumlu ancak dikkatli hareket edilmeli" ifadelerini kullandı.