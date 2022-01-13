IMF: Faiz artırımları zengin-fakir ayrımını derinleştirebilir

IMF Başkanı Kristina Georgieva, merkez bankalarının enflasyon ile mücadele için faiz artırmalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki "tehlikeli ayrışmayı" derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

Yüksek enflasyonun tüm dünya için geçerli bir olgu olmadığını, ancak bazı ülkeler özellikle de ABD için bir problem olduğunu belirten Georgieva, Fed ve diğer büyük merkez bankalarının 2022 yılında faiz artırımlarına gitmeleri halinde bunun gelişmekte olan piyasalar üzerinde etkileri olacağını ve ayrışma ateşini körükleyeceğini savundu.

Georgieva, "Gelişmiş ekonomilerde faiz artırımları, borçlanma maliyetlerini artıracak ve yatırımların gelişmekte olan ekomilerden uzaklaştıracak" diye konuştu.

Küresel ekonomide büyümenin devam eedeceğini ancak bunun güçlü rüzgarlara karşı olacağını beliten Georieva, 2019 yıında yaşanan sosyal huzursuzluklarnın bu yıl yeniden ortaya çıkmalarının beklenebileceğini de ifade etti.