IMF İcra Kurulu, Başkan Georgieva'nın arkasında durdu

IMF İcra Kurulu, Dünya Bankası'nda görev yaptığı dönemde çalışanlara Çin lehine baskı yaptığı iddia edilen Kristalina Georgieva'ya destek verdi.

İcra Kurulu, Georgieva'nın liderliğini tam güvenini teyit etti. Yapılan açıklamada, "IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın IMF'de yönetişim ve doğruluğun yüksek standartlarını sürdürme taahhütüne güveniyor" denildi.

Georgieva da yaptığı açıklamada, IMF İcra Kurulu'nun gösterdiği güvene teşekkür etti.

IMF İcra Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan ABD Hazinesi ise Bakan Yellen'in Georgieva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, IMF liderliğinde bir değişiklik için neden görmediğini ifade ettiğini bildirdi.