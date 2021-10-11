IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın kaderini bugün tartışacak
Dünya Bankası'ndayken raporlarda Çin lehine değişiklikler yaptırmakla suçlanan IMF Başkanı Georgieva'nın IMF'teki geleceği bugün IMF İcra Kurulu toplantısında görüşülecek.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası CEO'luğu döneminde bir raporda Çin lehine değişiklik için baskı yapmakla suçlanıyor. Başkan, IMF İcra Kurulu'nun karşısına çıkarak ifade verecek.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, IMF üyesi 190 ülkeyi temsil eden 24 üyeli IMF İcra Kurulu, Georgieva'ya ilişkin iddiaların gözden geçirilmesini IMF-Dünya Bankası Güz Toplantıları öncesinde tamamlama niyetinde.
"İcra Kurulu dün yaptığı görüşmeler ile ciddi ilerleme sağladı. Konu üzerindeki değerlendirmeler çok yakın zamanda tamamlanabilir" ifadelerini kullanan kaynaklar, IMF İcra Kurulu'nun kararının bugün gelebileceğini belirtiyorlar.