IMF, Japonya'dan destekleri azaltmasını istedi

IMF, Japonya'yı pandemi döneminde ekonomiye sağlanan acil destekleri azaltmayı ve uzun vadede emlak ve sermaye kazancı vergilerini artırmayı değerlendirmesi yönünde uyardı.

IMF, Japonya için Madde 4 kapsamında yayınladığı gözden geçirme raporunda, "Pandemi ye ilişkin büyük belirsizlik dikkate alındığında, mali politika esnek ve çevik olmalı. Salgın ve ekonomideki gelişmelere yanıt olarak sağlan desteğin büyüklüğü ve bileşimi ayarlanmalı" ifadelerine yer verildi.

Japonya'nın ekonomik toparlanmasının bu yıl üçlenmesinin büyük olasılık olduğunu belirten IMF, bununla birlikte risk dengesinin aşağı yönlü olduğunu da vurguladı.

Ekonomi güçlü şekilde toparlandığında Japonya'nı borçlarını azaltmaya başlaması gerektiğini ifade eden IMF; hali hazırda yüzde 10 olan tüketim vergisinin yanı sıra emlak ve sermaye kazancı vergilerinin artırılmasının da seçenekler arasında olduğunu belirtti.

IMF'in Japonya bölüm şefi Ranil Salgado, Fed'in beklenen faiz artırımlarının ABD ile Japonya arasındaki faiz farkını genişleterek Japon Yeni üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi.

Salgado, Fed'in para politikasını sıkılaştırmasından kaynaklı olarak piyasalarda oynaklığın artması halinde ise güvenli liman olarak görülmesinden kaynaklı olarak bunun Japon Yeni'ne ters yönde etki yapabileceğini de vurguladı.

IMF'in Asya ve Pasifik Departmanı Müdür Yardımcısı Od Per Brekk de BOJ'un politikasının odak noktasının kurlar değil enflasyon olduğunu, kurlarda değişikliklerin BOJ'un para politikasının hedefi değil sonucu olduklarını belirtti.