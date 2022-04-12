IMF: Rusya-Ukrayna savaşı yoksul ülkeleri vuruyor

IMF, Ukrayna'daki savaş nedeniyle keskin şekilde yükselen küresel gıda ve enerji fiyatlarının yoksul ülkeleri vurmakta olduğunu belirtti ve yoksul ülkelerin borç gerilimleri ile başa çıkmaları için daha iyi mekanizmalara ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

IMF'in strateji şefi Ceyla Pazarbaşıoğlu yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna'daki savaş pandeminin hala birçok ülkenin bütçeleri üzerinde gerilim yaratmaya devam ettiği ortamda kamu borçlanmaları için benzeri görülmemiş seviyede riskler oluşturuyor" dedi. Pazarbaşıoğlu, bunun üstesinden gelinmesi, borç problemlerinin düzenli bir şekilde çözülebilmesi ve gereksiz temerrütlerin engellenmesi için küresel işbirliği yaklaşımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.