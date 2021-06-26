IMF yönetiminden 650 milyar dolarlık plana destek

Uluslararası Para Fonu (IMF), 650 milyar dolarlık yeni rezerv oluşturma önerisine oybirliğiyle destek verdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve 24 üye ülke temsilcisinden oluşan yönetim kurulu toplantısında tüm üyelerden plana destek geldi.

IMF, bu planla küresel likiditeyi artırmayı ve kırılgan ülkelerin pandemiyle mücadele etmelerine yardım etmeyi planlıyor.

Planın, 190 IMF üyesi ülkenin maliye bakanı veya merkez bankası başkanı olan temsilcilerden oluşan yönetim kurulu tarafından nihai onayı gerekiyor.

Georgieva'nın yönetim kuruluna sunacağı rapor bir sonraki adım olacak ve plan onaya sunulacak.