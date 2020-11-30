IMF'den, 20 Latin Amerika ülkesine toplam 63,5 milyar dolar kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Latin Amerika'da 20 ülkeye COVId-19 krizi ile mücadele kapsamında toplam 63,5 milyar dolar kredi verdi. Bu miktar, IMF'nin Corona virüsüyle mücadele için dünya genelinde 82 ülkeye verdiği 102 milyar dolarlık finansal desteğin yüzde 62,3'üne denk geliyor.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Pandeminin ilk aylarında, özellikle Latin Amerika ülkelerinde yaşanan nakit sorunu üzerine, bölge ülkelerinin fonlara hızlı bir şekilde erişimini kolaylaştırmak için özel mekanizmalar devreye sokulduğunu belirten IMF yetkilileri, bu fonların özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede salgınla mücadeleye katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bölge ülkeleri arasında en fazla kredi alan ülkeler sıralamasında Şili ilk sırada yer alıyor. Mayıs sonunda 24 milyar dolara yakın kredi alan Şili’yi, 17 milyar dolarla Kolombiya ve 11 milyar dolarla Peru izliyor.