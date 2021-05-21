IMF'den 50 milyar dolarlık aşı paketi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yıl sonuna kadar dünya nüfusun yüzde 40’ını, 2022 sonuna kadar da geriye kalan yüzde 60’ını aşılamak için 50 milyar dolarlık bir COVID-19 yardım paketi teklifi açıkladı. IMF’nin bu yolla 2025 yılına kadar dünya ekonomisine 9 trilyon dolar enjekte etmiş olacak.

Salgının şu ana kadar dünyada 3,5 milyon insanı öldürdüğüne işaret eden IMF, eşit olmayan sağlık görünümünün dünya için ciddi bir risk olduğunu söyledi.

IMF Direktörü Kristalina Georgieva, Avrupa Komisyonu ve G20 ülkelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen sağlık zirvesinde yaptığı konuşmada, salgının önüne geçmek için zengin ülkelerin yardım hibelerini artırmaları gerektiğini söyledi.

Georgieva, “Bu pakete en fazla desteği vermesi talep edilen gelişmiş ülkeler, kamu yatırımlarından modern tarihteki en yüksek getiriyi sağlayacak. Bu GSYH’lerinin yüzde 40’ına ve 1 trilyon dolarlık ek bir vergi gelirine denk ediyor” dedi.

50 milyar dolar civarında bir maliyeti olması beklenen paketin 35 milyar dolarını zengin ülkelerin hibelerinin, 15 milyon dolarını ise ulusal hükümetlerin düşük ya da sıfır faizli kredilerinin oluşturması öngörülüyor.

G20 ülkeleri halihazırda 22 milyar dolarlık bir hibe vermeyi kabul ederken geriye 13 milyar dolarlık ek bir hibe ihtiyacı kalıyor.

IMF’nin öngörülerine göre, bu yıl 1 milyar doz aşı yardımı yapılabilecek ve 2022 yılında fazladan 1 milyar dozluk bir üretim gerekecek.