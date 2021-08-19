IMF'den Afganistan'ın fon kaynaklarına erişim engeli

IMF sözcüsü, "Şu anda uluslararası toplumda Afganistan'daki hükümetin tanınması konusunda bir netlik yok ve bunun sonucu ülke SDR'lere veya diğer IMF kaynaklarına erişemez." diye konuştu.

Afgan hükümetinin nakit rezervlerinin büyük kısmı ülke dışında

The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Taliban'ın IMF'nin gelecek hafta Afganistan'a sağlamayı planladığı 400 milyon doların üzerindeki SDR tahsisini engellemek için çalıştığı iddia etti.

Ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi ise Afgan hükümetinin 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu açıklamıştı.

Biden da rezervleri dondurmuştu

Ahmadi, bu paranın yaklaşık 7 milyar dolarının, tahvil, nakit, altın ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankasında (Fed) tutulduğunu belirterek, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankasında ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu kaydetmişti.

Biden yönetimi, pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu. Hazine Bakanı Yellen'ın tavsiyesi ile Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolarına erişimi engellenmişti.