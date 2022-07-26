IMF’den büyümeye aşağı, enflasyona yukarı yönlü revizyon

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel büyüme ve enflasyon için bugün yaptığı güncellemeyle büyüme tahminini aşağı, enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

IMF yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2022 küresel büyüme tahminini yüzde 3.6'tan yüzde 3.2'ye düşürerek, yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşından kaynaklanan risklerin gerçekleşmekte olduğu ve kontrol altına alınmadığı takdirde dünya ekonomisini resesyonun eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Açıklamada dünyanın üç büyük ekonomisinde (ABD, Çin, Euro bölgesi) yaşanan sorunların bu yılın ikinci çeyreğinde üretimi aşağı çektiğinin altı çizildi.

2023 küresel büyüme tahminini yüzde 3.6'dan yüzde 2.9'a çeken IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 2.5'e, 2023 beklentisini de yüzde 2.4'ten yüzde 1.4 seviyesine çekti. Gelişmekte olan piyasalar için 2022 büyüme beklentisi yüzde 3.8'den yüzde 3.6'ya ve 2023 tahmini yüzde 4.4'ten yüzde 3.9'a indirilirken, Çin için 2022 büyüme beklentisinin yüzde 4.4'ten yüzde 3.3'e düşürülmesi bu revizyonda etkili oldu. IMF, Çin ekonomisi için 2023 büyüme tahminini de yüzde 5.1'den 4.6'a düşürdü.

Küresel enflasyon için nisanda yüzde 6.9 olarak açıkladığı 2022 tahminini dün yüzde 8.3’e yükselten IMF 2023 tahminini yüzde 5.7’ye, euro bölgesi enflasyon tahminini 2.9 puan yükselterek yüzde 7.3’e çıkardı. IMF, enflasyon tahminini yüzde 10.5’e yükselttiği İngiltere ve euro bölgesini “yaşam maliyeti baskılarının belirgin olarak arttığı yerler” olarak tanımladı.

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas “Özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde yüksek enflasyon finansal koşullarda sıkılaşmayı tetikliyor. Çin'in yavaşlaması, Covid-19 salgınları ve uygulanan kısıtlamalar beklenenden daha kötü etkilere neden olurken, Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkileri daha da arttı" şeklinde konuştu. Daha sıkı para politikasının kaçınılmaz olarak maliyetleri olacağını, ancak bunu geciktirmenin sadece durumu daha da kötüleştireceğini belirten Gourinchas, “Sıkıştırmaya başlayan merkez bankaları, enflasyon düşene kadar rotasında kalmalı” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva iki hafta önce yaptığı bir açıklamada, son göstergelerin zayıf bir ikinci çeyreğe işaret ettiğini belirterek, 2022 ve 2023 yılları için küresel ekonomik büyüme tahminlerinin aşağı çekilebileceğinin işaretini vermişti.

IMF Başekonomisti Gourinchas’a göre küresel ekonominin önündeki en önemli riskler

-Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'dan Rusya'dan gelen doğalgaz akışının aniden durması

- İnatçı yüksek enflasyon

- Daha sıkı küresel finansal koşulların tetiklediği bir borç krizi

- Çin'de daha fazla COVID-19 salgını ve karantina

- Artan gıda ve enerji fiyatlarının tetiklediği toplumsal huzursuzluk

-Ticaret savaşları ve jeopolitik ayrışmalar.