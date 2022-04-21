IMF'den Çin'e 'tecrit' uyarısı: Hâlâ vakit var

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'deki tecrit uygulamasının uzamasının küresel ekonomiye önemli ölçüde etkisi olabileceğini, ancak Pekin'in ekonomiyi destekleyici politika uygulamak için hâlâ vakti olduğunu söyledi.

IMF, salı günü koronavirüs vakalarından kaynaklı tecrit uygulamaları ve tedarik zincirindeki sorunların oluşturduğu riskleri gerekçe göstererek Çin için bu yıl ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.4'e düşürmüştü. Çin'in hedefi ise yüzde 5.5 oranındaydı.

Boao Forum'da videokonferans aracılığıyla konuşma gerçekleştiren Georgieva, Çin'in ekonomide yavaşlama ile mücadele etmek için atacağı adımların küresel ekonomi için hayati önem taşıdığını söyledi.

Georgieva "Neyse ki, Çin'in, tüketimi güçlendirmek için daha savunmasız hanelere odaklanmak da dahil olmak üzere ekonomiyi destekleyici makroekonomik politikalar uygulamak için vakti var. Bu durum ayrıca, ekonomik aktiviteyi düşük karbon emisyonlu sektörlere yönlendirerek Çin'in iklim hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olabilir" dedi.