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IMF'den enflasyon uyarısı

TÜİK'in açıkladığı ve 3 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından IMF'den sürpriz değerlendirme geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de gevşetilen para politikasıyla birlikte enflasyon beklentilerinin "çıpasını kaybetme" ihtimaline dikkat çekti. 

ABD başta olmak üzere artan enflasyonist baskılara ve Omicron varyantının sebep olduğu belirsizliklere işaret ederek, ABD para politikasının enflasyon risklerine daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti

ABD'de uzun dönem enflasyon beklentileri artsa da tarihi ortalamalara yakın seyrettiğini ve çıpasını koruduğunu belirten IMF, euro bölgesinde de enflasyon beklentilerin yükseldiğini ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) %2'lik enflasyon hedefi çıpasına daha yakınlaşacak gibi gözüktüğünü ifade etti.

IMF, Türkiye'nin ise istisna teşkil ettiğini, "yükselen enflasyona rağmen gevşetilen para politikasıyla birlikte" enflasyon beklentilerinin "çıpasını kaybetme" ihtimalinin belirdiğini belirtti.

IMF'den yapılan açıklamada çekirdek enflasyonun artışında artan talep, tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar ve ücret baskıları gibi birçok sebebin yattığı ifade edildi.

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