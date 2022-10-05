IMF’den gıda için yeni finansman penceresi
Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, gıda kriziyle mücadele için ‘Gıda Şoku Penceresi’ programını onayladı.
AA
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, acil durum finansman araçları kapsamında ‘Gıda Şoku Penceresi’ programını onayladı.
IMF'den yapılan açıklamada, yeni finansman penceresinin, küresel gıda kriziyle ilgili acil ödeme dengesi ihtiyacıyla karşı karşıya kalan ülkeler için acil durum finansmanına ek erişim sağlayacağı bildirildi. Açıklamada, yeni finansman penceresinin bir yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.