IMF'den İngiltere'nin ekonomi politikasına eleştiri

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün İngiltere tahvil piyasalarında yeniden keskin satışlar görülmesinin ardından ülkenin geçen hafta açıkladığı yeni ekonomi politikalarını açıkça eleştirdi.

Tahvil faizlerindeki keskin yükselişler, İngiltere Merkez Bankası'nı (BOE) da ekonomiye istikrar kazandırmak için "büyük" bir yanıt vereceğini taahhüt etmek zorunda bıraktı.

IMF, sterlinin 1.0327 dolar ile tarihi dip seviyeyi görmesine neden olan vergileri azaltma ve yeni borçlanmaya gitme politikasının eşitsizliğini artırma olasılığı bulunduğunu belirtti ve bu gibi politikaların ne kadar akılcı olduğunu sorguladı.

IMF tarafından yapılan açıklamada "İngiltere de dahil olmak üzere çoğu ülkenin karşı karşıya olduğu enflasyon kaynaklı baskılar göz önüne alındığında, mali politikanın para politikası ile çelişen amaçlara hizmet etmemesi de önem taşıdığı için, bu dönemde büyük ölçekli ve hedefi olmayan mali paketleri önermiyoruz" ifadeleri yer aldı.

İngiltere'deki yeni hükümetin ekonomik büyümeyi uzun vadede iki katına çıkarmak ve hane ile şirketlerin enerji faturalarına destek olmak amacıyla hazırladığı önlemler yalnızca bu yıl 72 milyar sterlin ek borçlanma yapılmasını gerektirecek.

Hükümetin yeni ekonomi önlemleri yatırımcıları maliye politikasına güvenini sarsmış ve borçlanma faizlerinin daha da yükselmesine neden olmuştu.