“IMF'in özel çekim hakkının artırılmasından yoksul ülkeler faydalanacak”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) özel çekim hakkının 650 milyar dolar artırılmasının salgınından en çok etkilenen yoksul ülkelere ciddi miktarda kaynak vereceğini söyledi.

Chicago Global İşler Konseyi'nde konuşan Yellen, IMF'in özel çekim hakkı artırımından en büyük payı alacak olan gelişmiş ekonomilerin çoğunun bu parayı IMF'in programları yolu ile yoksul ülkelere kredi olarak veya bağış olarak vermeye istekli olduklarını da vurguladı.

Yellen, ABD'nin refahının diğer ülkelerde istikrarlı ve serpilen finansal sistemler olmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında global iklim değişikliği risklerine de değinen Yellen, ABD Hazine Bakanlığı'nın iddialı emisyon azaltım tedbirleri, kritik ekonomik sistemi koruma tedbirleri için uluslararası ortakları ile yakın şekilde çalışmakta olduğunu da belirtti.