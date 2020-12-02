ING, aralıkta Euro Bölgesi tahvil ihraçlarında keskin düşüş bekliyor

ING stratejistleri tarafından hazırlanan raporda, kasım ayında 64 milyar euro olan Euro Bölgesi ülke tahvil ihraçlarının aralık ayında yarı yarıya azalarak 32 milyar euroya inmesinin beklendiği belirtildi.

Değerlendirmede Euro Bölgesi'nde ülkelerin büyük oranda 2020 yılı borçlanma programlarını tamamladıkları, bu ay sadece az sayıda ülkenin borçlanma yapacağı ifade edildi.

ING, aralık ayı ihraçları ile birlikte 2020 yılı toplamının 1,25 trilyon euroya çıktığını da ifade etti. Bu ay borçlanmaların azalacak olmasında AB'nin SURE programı kapsamında yapacağı fonlamanın da etkili olacağı öngörüldü.