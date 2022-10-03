İngiliz hükümeti, gelir vergisi planında geri adım attı

İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng, önceki hafta açıkladığı "mini bütçe"de yer alan gelir vergisinin yüzde 45 olan en üst diliminin kaldırılması planından beklenen geri adımı attı.

Kwarteng ve Truss hükümetinin bu plandan vazgeçecekleri bu sabah erken saatlerde İngiliz basını tarafından duyurulmuştu.

Maliye Bakanı Kwarteng gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Truss ile birlikte yaptıkları değerlendirmenin ardından yüzde 45 oranını kaldırma planında ilerlememenin en iyi yol olduğuna karar verdiklerini söyledi. Kwarteng, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorularına "asla" yanıtını verdi.

Maliye Bakanı, yüzde 45 oranının kaldırılmasından vaçgeçilmesinin kendilerine ortaya koydukları büyüme paketine odaklanma imkanı vereceğini belirtirken, güçlü bir paket ortaya koymuş olduklarını da savundu.

Kwarteng, orta vadeli planlarını kasım ayı sonuna doğru ortaya koyacaklarını belirtirken bütçe öncesinde vergi indirimi olmayacağını da vurguladı.

Konuşmasında devet tahvili piyasasında yaşanların yüzde 45 vergi oranının kaldırılması ile çok ilişkili olmadığına inandığını ifade eden Kwarteng, ortaya koldukları planın daha fazla büyüme sağlayacağından emin olduklarını da belirtti.

Maliye Bakanı, hükümet olarak yeni kemer sıkma tedbirlerine odaklanmayacaklarını da ifade etti.