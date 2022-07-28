İngilizler harcamalarını azaltıyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından kredi kartı ve banka kartı kullanımları üzerinden derlenen verilere göre, tüketiciler zaruri olmayan harcamalarını azalttılar.

ONS verilerine göre, İngiltere'de tüketiciler "ertelenebilir" olarak tanımlanan kategorideki kalemler, mobilya, giyim, otomobil, için harcamalarını Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indirdiler.

21 Temmuz haftasında ertelenebilir kalemlere harcamalar Şubat 2020 öncesindeki haftalık ortalama harcama seviyesinin yüzde 80'ine geriledi. Önceki hafta bu oran yüzde 86 seviyesindeydi.