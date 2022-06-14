İngilizlerin alım gücünde 21 yılın en büyük düşüşü

İngiltere'de hane halkının alım gücü nisan ayında son 21 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Nisan ayında ikramiye ve primler hariç ortalama kazançlar enflasyondan arındırıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azaldı. Bu, ONS'nin verileri tutmaya başladığı 2001 yılından bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Nisan'da sona eren 3 ayda reel kazançlarda düşüş yüzde 2,2 ile 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Ücretler Nisan ayında TÜFE'den arındırıldığında yüzde 4,5 düşerken, Nisan'da sona eren 3 ayda ücretlerde ortalama düşüş yüzde 3 oldu.