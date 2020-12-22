İngiltere 65 yılın en büyük çeyreklik büyümesini gösterdi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ülke ekonomisi söz konusu dönemde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 büyüyerek 1955 yılında bu yana görülen en büyük büyümeyi gördü.

ONS raporunda ülke ekonomisinin halen COVID-19 öncesi döneme göre yüzde 8,6 daralmış durumda olduğunu ancak bir önceki çeyreğe göre öenmli bir ilerleme gösterdiği belirtildi.

Hizmet, imalat ve inşaat sektörleri çıktıları, hükümet tüketimi ve iş yatırımları halen kriz öncesi dönemin altında seyrediyor.