İngiltere balıkçılık sektörü ticaret anlaşmasından memnun değil
İngiltere'de balıkçılık sektörü Avrupa Birliği ile varılan Brexit ticaret anlaşmasından hayal kırıklığına uğradı.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkçı Örgütleri Ulusal Federasyonu (NFFO) CEO'su Barrie Deas yaptığı açıklamada, "AB ile varılan anlaşma biraz baştan savma" dedi.
Deas, Britanya balıkçılık sektörünün en büyük endişesinin AB balıkçı teknelerine Britanya kıyılarına 6 mil mesafeye kadar avlanma izni verilmesi olasılığı olduğunu belirterek, sektör olarak bu mesafenin 12 mil olması gerektiğini istediklerini vurguladı.