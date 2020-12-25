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İngiltere balıkçılık sektörü ticaret anlaşmasından memnun değil

İngiltere'de balıkçılık sektörü Avrupa Birliği ile varılan Brexit ticaret anlaşmasından hayal kırıklığına uğradı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Balıkçı Örgütleri Ulusal Federasyonu (NFFO) CEO'su Barrie Deas yaptığı açıklamada, "AB ile varılan anlaşma biraz baştan savma" dedi.

Deas, Britanya balıkçılık sektörünün en büyük endişesinin AB balıkçı teknelerine Britanya kıyılarına 6 mil mesafeye kadar avlanma izni verilmesi olasılığı olduğunu belirterek, sektör olarak bu mesafenin 12 mil olması gerektiğini istediklerini vurguladı.